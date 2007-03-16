Стецьків: Народна самооборона виникла, бо в Україні бардак

Харків став п’ятнадцятим містом, де Народна самооборона та її лідер Юрій ЛУЦЕНКО проводять такі зустрічі з жителями міста. Про це повідомив один з активістів Народної самооборони Тарас СТЕЦЬКІВ у Харкові на зустрічі народних депутатів та керівників громадянського руху Народна самооборона з городянами, на яку зібралися, за попередніми даними, близько 10 тисяч харків’ян.

Як передає кореспондент УНІАН, Т.СТЕЦЬКІВ наголосив у своєму виступі, що народ має право на протест, якщо влада чинить свої дії незаконно. Він повідомив, що на всіх в’їздах до міста стоять міліціонери з автоматами і запитав у громади: «Чому? Кого вони бояться?».

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ розповів про завдання Народної самооборони. «НС виникла, бо в Україні бардак. Політики різних кольорів, що прийшли до влади, не виконують своїх обіцянок. Саме тому Народна самооборона закликає людей до самоорганізації”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. За його словами, «навесні ми проводимо марш на Київ і хочемо мирно та організовано поставити владі свої вимоги».

Також він закликав харків’ян записуватися до лав Народної самооборони та приєднатися до громадського руху.

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК також закликав присутніх на зустрічі людей підтримати політиків нової формації.

На мітингу також вже виступив відомий журналіст «5 каналу», автор та ведучий «Закритої зони» Володимир АР’ЄВ. Він наголосив, що вперше виступає з такої трибуни перед багатотисячною громадою і закликав присутніх перестати боятися, мати відчуття ліктю і підтримати ідеї Народної самооборони.