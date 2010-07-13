Браконьєрами керував рибінспектор

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за статтями 364 ("Зловживання владою" і 249 ("Незаконне заняття рибним промислом") Кримінального кодексу України щодо групи браконьєрів й інспектора держрибохорони, який організував і здійснював керівництво браконьєрськими групами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, браконьєри діяли у складі 4 груп. Їх промисел відбувався в період дії заборони на вилов риби. Браконьєри займалися незаконним рибним промислом у місцях нерестовища риби на території рибоохоронної ділянки.

Риба реалізовувалася в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено 4 ватажки браконьєрських груп, які браконьєрили (кожна група складалася з трьох-чотирьох осіб). Їх діяльністю керував один державний інспектор районної рибоохоронної ділянки. Він одержував близько 30% прибутку від реалізації виловленої групами браконьєрів риби. Обсяг улову інспектор контролював через осіб, які займалися оптовим скуповуванням і реалізацією риби. Крім того, держінспектор своєчасно інформував свої браконьєрські групи про майбутні рейди і перевірки аж до вказівки кількісного складу перевіряючих груп.

За словами в.о. начальника УМВС у Херсонській області полковника Юрія ПРОКОПЕНКА, в результаті злочинної діяльності браконьєрами лише за період з березня по червень 2010 г було виловлено понад 7 тонн риби різних порід.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, було вилучено понад 100 видів різних сітей, чотири неводи, одну "електровудочку", три човни, п`ять двигунів, три незареєстровані рушниці і малокаліберна гвинтівка з оптичним прицілом. Крім того, під час обшуку у одного з ватажків браконьєрської групи, на присадибній ділянці було виявлено й вилучено 21 кущ конопель (за даним фактом також порушено кримінальну справу).

Шістьох осіб, зокрема рибінспектора, заарештовано. Проводяться заходи з виявлення інших співучасників злочину і встановлення заподіяного збитку.