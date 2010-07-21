Українського міністра прийняв прем’єр-міністр Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном НЕТАНЬЯГУ необхідність інтенсифікації економічної співпраці.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України зустріч відбулася у рамках офіційного візиту К.ГРИЩЕНКА до Держави Ізраїль.

К.ГРИЩЕНКО і Б.НЕТАНЬЯГУ відзначили, що, попри позитивну динаміку, яка спостерігається останнім часом, обсяг торгівлі між двома країнами може бути значно вищим і відповідати реальному потенціалу обох держав. У цьому контексті К.ГРИЩЕНКО і Б.НЕТАНЬЯГУ наголосили на важливості активізації переговорів по угоді щодо вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Також посадовці обговорили широке коле питань політичної та економічної співпраці.

Сторони також погодились, що оптимізації двосторонніх відносин сприятиме візит в Україну Президента Держави Ізраїль Шимона ПЕРЕСА, який має відбутися до кінця цього року.

Окрему увагу на зустрічі було приділено питанню стабільності у Близькосхідному регіоні, додали у МЗС.