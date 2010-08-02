У Донецьку спіймали грабіжника, який двічі «взяв» один банк

У Донецьку затримано молодого чоловіка, який, «озброївшись» іграшковим пістолетом, двічі пограбував банку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області з посиланням на начальника Кіровського райвідділу міліції Донецька Володимира ЗІБОРОВА.

За його словами, затримали зловмисника, двічі нападав на одне і те саме відділення АКБ «Правекс-банк», що знаходилося на першому поверсі торгового центру «Дружба» на вулиці Кірова. Напади були скоєні з інтервалом в один рік: у грудні 2008-го і 2009 року. «Невідомий тоді злочинець, ховаючи обличчя за високим коміром куртки і опущеною на самі очі шапкою, просовував у віконце касира руку з предметом, схожим на пістолет, і під його загрозою забирав гроші», - розповів В.ЗІБОРОВ, відзначивши, що за два такі «заходи» бути викрадено більш як 100 тис. грн.

Грабіжником виявився 29-річний житель району, раніше не судимий, який не має постійної роботи, він зважився на розбій, щоб розрахуватися з боргами. «Викрадені ним перший раз гроші розрядили обстановку в родині, однак дуже швидко закінчилися, і до кінця року жінка його кинула, забравши з собою і 3-річного сина, - констатував В.ЗІБОРОВ, - Це підштовхнуло чоловіка на повторне пограбування».

Як стало відомо під час слідства, обидва рази як зброю, щоб злякати співробітниць банку, він використовував пластмасові пістолети, які брав з ігрового арсеналу власного сина.

За фактами обох нападів були порушені кримінальні справи за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Днями злочинцю пред`явлено звинувачення і обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Правоохоронці перевіряють його на причетність до інших злочинів.