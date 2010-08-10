У Запоріжжі після занять фізкультурою у виші помер студент

У Запоріжжі після занять фізкультурою у виші помер 17-річний студент.

Як повідомив УНІАН заступник головного лікаря зі швидкої допомоги 5-ї міськлікарні Сергій БАРАННИК, 9 серпня "швидка" одержала виклик до Запорізької юридичної академії. "Причина виклику - на заняттях з фізкультури стало зле студенту. До моменту приїзду швидкої хлопець перебував у комі з температурою 41,7 градусів", - відзначив С.БАРАННИК.

За його словами, реанімаційна бригада, вживаючи інтенсивні реанімаційні заходи, доставила постраждалого в лікарню, де він, незважаючи на всі зусилля медиків, ввечері помер. Для з’ясування причин смерті хлопця призначено судмедекспертизу.