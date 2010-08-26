У Рівному відкрили Бурштиновий музей

У Рівному відкрито Бурштиновий музей. Як передає кореспондент УНІАН, в основі музею – дві бурштинові кімнати, де представлено ювелірні вироби та картини, унікальні злитки бурштину, знайдені на Рівненщині, а також одяг та взуття, прикрашені цим каменем.

Бурштиновий музей став складовою частиною обласного краєзнавчого музею. Жителі та гості міста матимуть можливість вільного його відвідування.

Ідея влаштувати Бурштиновий музей належить обласній державній адміністрації. А оформила ці кімнати жителька села Каноничі Дубровицького району Галина ЛЕМЕЦЬ. Саме в цьому селі знаходиться нині найбільше родовище цього каменю.

За словами організаторів музею, на Рівненщині зусиллями благодійників буде створено й інші бурштинові кімнати. Для популяризації цієї справи в області створено асоціацію «Український бурштиновий світ». Згодом ці музеї та кімнати об’єднають в унікальний туристичний маршрут «Бурштиновий шлях Рівненщини», метою якого буде пропаганда природних багатств і краси поліського краю.