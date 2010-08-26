Митниця нагадує, хто реалізує конфіскат

У першому півріччі 2010 року митні органи України конфіскували і вилучили на склади майно на суму 48,1 млн. грн., що на 0,5 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (47,6 млн. грн.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

В цілому в 2009 році було конфісковано і вилучено на склади митних органів майно на суму 107,5 млн. грн.

У Держмитслужбі також нагадали, що переможцями тендеру з визначення спеціалізованих організацій для реалізації заарештованого державними виконавцями майна в 2010 році стали такі організації: ПП «НИВА – В.Ш.», ТОВ «Юнор», НАК «Національна мережа аукціонних центрів», ПП «Спеціалізоване підприємство Юстиція» і ДП «Укррезерв».