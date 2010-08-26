Україна наполягає на встановленні кордону в Керченській протоці

Україна наполягає на встановленні лінії кордону в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Позиція України є незмінною – кордон в Керченській протоці необхідний», - сказав О.ВОЛОШИН, додавши, що цей кордон буде проходити на схід від острова Коса Тузла.

За словами О.ВОЛОШИНА, всі господарські питання, які пов`язані з використанням Керченської протоки для проходу суден та забезпечення навігації, українська сторона готова обговорювати і «шукати взаємоприйнятні компроміси».

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року під час візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Того ж дня після переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.