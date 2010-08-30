Загинув юнак, який перевозив скутер через залізничні колії

На Житомирщині під колесами потяга загинув юнак, який переходив через залізничні колії зі скутером.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався 21 серпня на залізничній станції Попільня Попільнянського району, однак інформацію про трагедію Управління МНС України в Житомирській області оприлюднило лише сьогодні у загальному зведенні подій, що сталися протягом останніх днів.

За словами працівника прес-служби Управління МНС Сергія УЛАНОВА, 21 серпня на залізничній станції Попільня близько першої години ночі двоє молодих людей переходили через залізничні колії по обладнаному пішохідному переходу, один із них був зі скутером. Хлопці побачили, що по одній із колій наближається потяг, але вирішили пройти через залізничне полотно раніше, ніж він.

Та колесо скутера застрягло між плитою і рейкою. Один із чоловіків встиг відскочити, другий же продовжив “рятувати” скутер, унаслідок чого і потрапив під потяг. Отримані травми виявилися смертельними.