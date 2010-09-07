Міністр оборони: протитанкова зброя потрібна всім

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ переконаний, що підприємства українського оборонно-промислового комплексу повинні більш активно брати участь у міжнародних виставках озброєнь.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це він заявив у польському місті Кельце, де взяв участь у відкритті та роботі 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості.

“Необхідно більше себе презентувати, заявляти про себе. У нас є все необхідне для того, щоб заявити про себе на подібних виставках озброєнь”, - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

Як додав глава вітчизняного оборонного відомства, у авіаційній сфері українські підприємства ОПК можуть скласти гідну конкуренцію підприємствам провідних країн світу.

“У авіаційній сфері ми знаходимося якщо не у першій трійці, то точно у першій п’ятірці”, - сказав міністр оборони України.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, підприємства українського ОПК мають усі можливості створювати сучасні зразки протитанкових озброєнь, мають досягнення в галузі радіолокації.

“Це те, що потрібно усім. Ми зробимо усе можливе для того, щоб українські Збройні сили мали на своєму озброєнні найсучасніші зразки озброєнь і військової техніки”, - запевнив М.ЄЖЕЛЬ.

За даними Міноборони, на виставці оборонної промисловості у Кельце М.ЄЖЕЛЬ відвідав експозицію двох українських підприємств оборонно-промислового комплексу - науково-виробничого об’єднання “Аеротехніка” та НПФ “Адрон”, експозицію Війська Польського, експозиції підприємств ОПК Ізраїлю, Німеччини та інших країн.

Також в рамках роботи 18-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості М.ЄЖЕЛЬ ознайомився з виставковою експозицією провідного концерну ОПК Польщі “Бумар” та провів зустріч з генеральним директором цієї компанії Едвардом НОВАКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня в Києві відбувся Перший Всеукраїнський Форум оборонної промисловості, організатори якого заявили, що в разі збереженні нинішнього фінансування оборонної галузі України через 3-5 років виробляти озброєння і військову техніку в Україні просто не буде кому, що підходи держави до фінансування і реформування ОПК були й залишаються неадекватними і не дають змоги сподіватися на припинення тієї стагнації, яка відбувається зараз у галузі.