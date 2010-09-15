У Севастополі вирішили продублювати дорожні знаки російською

У Севастополі до 15 жовтня виготовлять і встановлять продубльовані російською мовою інформаційно-вказівні дорожні знаки (назви населених пунктів).

Відповідне рішення було прийняте вчора на пленарному засіданні сесії міськради, повідомив кореспонденту УНІАН член президії міськради Севастополя, депутат Олександр СЬОМІН.

За його інформацією, раніше це питання, ініційоване міською держадміністрацією, було узгоджене на засіданні президії міськради. 14 вересня сесія затвердила рішення про виділення на ці цілі близько 150 тис. грн. з дорожнього фонду.

На думку О.СЬОМІНА, «в принципі, нічого поганого в цьому немає, за винятком того, що гроші збираються виділити з дорожнього фонду, який має витрачатися на утримання і ремонт дорожнього покриття міста, тобто, для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху».

Крім того, як сказав депутат, йому не зрозуміло, чому вирішено виготовити інформаційно-вказівні знаки з написами двома мовами саме до 15 жовтня, а не до початку літнього сезону, коли в Севастополі різко збільшується кількість туристів.

Рішення підтримав 51 депутат міськради Севастополя.