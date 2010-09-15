Нафтогаз погрожує перекрити газ металургійним підприємствам

НАК «Нафтогаз України» має намір найближчим часом, без попередження, відключити від газопостачання металургійні підприємства, які не погасили заборгованість за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БЄЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, такі наміри «Нафтогазу» готовий підтримати уряд.

«За останні півроку Мінпромполітики вживало всіх можливих заходів, щоб підприємства, що мають заборгованість, одержували газ для виробництва. Проте на даний момент міністерство нічого не може зробити. Ми можемо тільки попереджати підприємства», - сказав заст.міністра.

С.БЄЛЕНЬКИЙ відзначив, що на цьому тижні міністерство надіслало на підприємства офіційні листи з проханням в найкоротші терміни погасити заборгованість за газ.

Він уточнив, що за останні три місяці заборгованість за газ на більшості підприємств ГМК істотно зменшилася, проте борги залишаються на достатньо серйозному рівні.

Замміністра повідомив, що «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» заборговував за газ 122,7 млн. грн., Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержінського – 26,7 млн. грн., Алчевський металургійний комбінат – 21,3 млн. грн. «Інтерпайп Ніко Тьюб» - 15,3 млн. грн., Краматорський металургійний завод – 9,3 млн. грн.