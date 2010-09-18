Впливовий російський бізнесмен Михайло ФРІДМАН вважає, що другої хвилі світової економічної кризи не буде.

Про це він заявив під час лекції для власників і топ-менеджерів бізнесу, а також студентів «Як стати підприємцем?» у Львівському Національному університеті м. І.Франка, що відбулася сьогодні у рамках ХVІІ Форуму видавців, передає кореспондент УНІАН.

«Повтору такої кризи, як падіння ВВП, кризи великих банків, у такій формі, як була перша хвиля, я впевнений – вже не буде», - наголосив бізнесмен.

За його словами, «в якійсь іншій формі – зміни, коливання в економіці відбудуться, однак чогось драматичного не буде».

Довідка УНІАН. М.ФРІДМАН – уродженець Львова, нині один із найвпливовіших бізнесменів Росії, співвласник консоціуму Альфа-групп, до якого входять Альфа-банк, Альфа-Капітал, Альфа-Еко» та ін. Він є співвласником нафтової компанії ТНК-ВР, членом бюро і правління Російського союзу промисловців і підприємців, членом Суспільної палати, віце-президентом Російського єврейського конгресу.

Нині його запрошено на Форум видавців у Львові в якості спеціального гостя.

М.ФРІДМАН є також одним із засновників російської Національної книжкової премії «Большая книга», найбільша нагорода якої становить 3 мільйони рублів.