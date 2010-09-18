Фрідман вважає, що другої хвилі світової економічної кризи не буде
Будуть коливання, але без драм
Впливовий російський бізнесмен Михайло ФРІДМАН вважає, що другої хвилі світової економічної кризи не буде.
Про це він заявив під час лекції для власників і топ-менеджерів бізнесу, а також студентів «Як стати підприємцем?» у Львівському Національному університеті м. І.Франка, що відбулася сьогодні у рамках ХVІІ Форуму видавців, передає кореспондент УНІАН.
«Повтору такої кризи, як падіння ВВП, кризи великих банків, у такій формі, як була перша хвиля, я впевнений – вже не буде», - наголосив бізнесмен.
За його словами, «в якійсь іншій формі – зміни, коливання в економіці відбудуться, однак чогось драматичного не буде».
Довідка УНІАН. М.ФРІДМАН – уродженець Львова, нині один із найвпливовіших бізнесменів Росії, співвласник консоціуму Альфа-групп, до якого входять Альфа-банк, Альфа-Капітал, Альфа-Еко» та ін. Він є співвласником нафтової компанії ТНК-ВР, членом бюро і правління Російського союзу промисловців і підприємців, членом Суспільної палати, віце-президентом Російського єврейського конгресу.
Нині його запрошено на Форум видавців у Львові в якості спеціального гостя.
М.ФРІДМАН є також одним із засновників російської Національної книжкової премії «Большая книга», найбільша нагорода якої становить 3 мільйони рублів.