За два тижні Азаров пророкує економічний Апокаліпсис

Якщо протягом двох тижнів політична ситуація не нормалізується, це може призвести до драматичних економічних наслідків, переконаний перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ. Таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, за словами міністра, сьогодні є всі передумови для досягнення компромісу між гілками влади: вимоги, які поставив Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед Верховною Радою, або вже реалізовані, або на етапі вирішення. Таким чином, у Президента є всі передумови для скасування або призупинення дії свого Указу про розпуск Верховної Ради, вважає М.АЗАРОВ.

На думку міністра, у разі, якщо В.ЮЩЕНКО не ухвалить такого рішення, потрібно буде сказати відверто, що політична криза в країні спровокована тими, хто хоче зірвати реалізацію заявленої Урядом амбіційної програми модернізації економіки України та прискореного соціально-економічного розвитку країни.

“Ми планували вкласти в економіку біля 150 мільярдів гривень коштів бюджету, внутрішніх та зовнішніх інвесторів і докорінно змінити на більш сучасну економіку держави. Сьогодні конфлікт спрямований проти реалізації таких планів”, - заявив М.АЗАРОВ.

«Не можу відкинути думку, що сили, які стоять за Президентом, роблять спробу відсторонити від влади успішний Уряд», - додав він.

Водночас, зазначив міністр фінансів, попри провокації, економічна ситуація в Україні розвивається так, які це і прогнозував Уряд. Зокрема, за його словами, інфляція у березні, за даними Держкомстату, становила всього лише 0,2%, а за результатами першого кварталу – 1,3%.

Він нагадав, що на поточний рік Уряд запланував триетапне підвищення соціальних стандартів, а в бюджеті передбачено достатньо коштів, щоб компенсувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Більше того, сьогодні Уряд, за словами М.АЗАРОВА, розглядає можливість подальшого підвищення соціальних стандартів, оскільки передумовою для цього є успішна робота економіки у першому кварталі, і фахівці Міністерства фінансів уже протягом березня здійснювали відповідні розрахунки.

«Що стало для Президента причиною для розпуску Верховної Ради? Я шукав відповідь, але так і не знайшов її», - сказав М.АЗАРОВ. Він переконаний, що якщо протягом двох тижнів політична ситуація не нормалізується, це може призвести до негативних економічних наслідків. Вже сьогодні, за словами М.АЗАРОВА, міжнародні рейтингові агенції погіршують інвестиційний рейтинг України, а на фондових біржах знижуються акції вітчизняних підприємств.

Втім, за словами першого віце-прем’єр-міністра, Уряд тримає ситуацію під контролем та вже на наступному засіданні затвердить ряд заходів для попередження кризових явищ в економіці.

На переконання М.АЗАРОВА, навіть у випадку проведення дострокових виборів, на які необхідно ще шукати кошти з держбюджету, Уряд не допустить зменшення запланованих соціальних виплат. Скорочення видатків відбудеться лише за інфраструктурними проектами, - повідомив він. «А це, в свою чергу, відкине назад заплановану Урядом масштабну програму інвестиційного прориву в економіці», - додав перший віце-прем’єр-міністр.