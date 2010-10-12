Декілька постраждалих в ДТП у Марганці - у критичному стані

Декілька постраждалих внаслідок зіткнення в Марганці пасажирського автобуса з локомотивом, перебувають у критичному стані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Водночас в ДЗГ зазначили, що поки не готові назвати точну кількість цих людей.

«За нашою інформацією, ступінь травм різна, деякі перебувають у критичному стані, тому трагічні цифри будуть змінюватись…», - зазначили в ДГЗ.

За даними прес-служби МНС, ДТП сталося сьогодні о 9.25 поблизу с. Максимівка Нікопольського району Дніпропетровської області на нерегульованому залізничному переїзді перегону Марганець – Нікополь (116 км залізної дороги Кривий Ріг - Запоріжжя).

Маневровий локомотив зіткнувся з пасажирським автобусом «ЕТАЛОН» (за попередніми даними, перевозив близько 50 осіб).

За попередніми даними, загинуло 38 осіб, із яких одна особа померла в лікарні, 11 осіб у важкому стані госпіталізовано до Марганецької міської лікарні (було госпіталізовано 12 осіб).

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 56 осіб та 17 од. техніки.

Рятувальні роботи продовжуються. Додатково залучаються підрозділи МНС та швидкої медичної допомоги.

На місці аварії працює оперативна група ГУ МНС України в Дніпропетровській області.

Ситуація перебуває на контролі МНС.