Звернення членів ЦВК до КС підтримали двоє їхніх колег

До звернення заступника голови Центральної виборчої комісії Марини СТАВНІЙЧУК та секретаря Комісії Сергія ДУБОВИКА до Конституційного Суду України, Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Верховної Ради України приєднались також члени Центральної виборчої комісії Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА та Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, автори звернення просять КС якнайшвидше розглянути подання, що стосується призначення позачергових виборів народних депутатів України.

У зверненні члени ЦВК звертають увагу, що на сьогодні склалася ситуація, коли виконання Центральною виборчою комісією Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” не може бути забезпечено лише діями, рішеннями ЦВК.

При цьому автори звернення констатують наявність значної кількість правових проблем, пов’язаних з проведенням позачергових виборів, які неналежно врегульовані Законом. “На жаль, неодноразові відповідні заяви у засобах масової інформації членів Центральної виборчої комісії з цього приводу не були взяті до уваги ні Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні, ні Президентом України, який згідно з Конституцією України має право призначати позачергові вибори народних депутатів України і є суб’єктом законодавчої ініціативи”, - зауважують члени ЦВК.

Крім того, нагадують члени ЦВК, упродовж останніх 10 десяти днів Центральній виборчій комісії в порядку примусового виконання судових рішень тричі заборонялося вчиняти будь-які рішення, дії на виконання Указу Президента від 2 квітня 2007 року „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.”

Водночас члени ЦВК наполягають на тому, що Центральна виборча комісія здатна організовувати та проводити вибори в Україні, про що свідчить передовсім досвід парламентських та місцевих виборів 2006 та 2007 років, що відзначено офіційними спостерігачами на цих виборах від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, офіційними спостерігачами від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій.

“Однак, усвідомлюючи відповідальність Центральної виборчої комісії у цілому як органу, який забезпечує організацію та проведення виборів і референдумів в Україні, та особисту відповідальність кожного з нас за організацію та проведення виборів, вважаємо, що виборчий процес повинен здійснюватися, насамперед, в умовах законодавчої, передовсім конституційної, визначеності”, - підкреслюють представники ЦВК.

Довідка УНІАН. Розгляд справи у формі усного слухання за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264 планувалось розпочати 11 квітня, однак було перенесено на 9.30 17 квітня.