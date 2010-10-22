Один український телеканал у Росії - це мало, до того ж він не музикальний

Домовленості з керівництвом РФ щодо сприяння трансляції одного українського телеканалу у Росії не вирішать питання розвитку української мови, натомість в української діаспори в Росії існує потреба у музичному каналі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, з відповідною пропозицією Об’єднання українців Росії (ОУР) звернулось до міністра культури і туризму України Михайла КУЛИНЯКА, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Юрія ПЛАКСЮКА, голови Державного комітету у справах національностей та релігій Юрія БОГУЦЬКОГО, а також міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА напередодні засідання Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

В Об’єднанні українців Росії повідомляють, що бажаючі дивитись українські телеканали вже понад 10 років мають таку можливість, використовуючи супутникові канали, крім того, в епоху загального розвитку Інтернету трансляція одного-двох каналів, при цьому на обмежену територію Росії, виглядає досить примітивним заходом.

«Що ж до телеканалу, то в українській діаспорі існує потреба в музичному каналі, подібно досвіду провідних держав світу. Таким чином українці могли б мати зв`язок з Україною, а також пропагувати українську культуру в Росії та світі», - стверджують у діаспорі.

«Крім того, українська музика - це те реальне надбання України, яке не підвладне часу, кон`юнктурі і політичній ситуації», - додають в Об’єднанні українців Росії.

ОУР попросило порушити це питання на засіданні Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії та надати реальну допомогу українським громадським організаціям у Росії.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ пообіцяв забезпечити трансляцію на території РФ «одного-двох українських телеканалів» з використанням російських супутникових можливостей. Згодом, перебуваючи з візитом в Києві, він ще раз підтвердив свої слова і також заявив, що вважає можливим розширення в подальшому кількості українських телеканалів.

13 травня українські громадські організації Росії звернулись до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти створенню в Україні спеціального телеканалу, який би транслював на Росію та інші закордонні країни українську музику. На їхню думку, такий канал потрібен передусім для молоді, яка перебуває поза Україною, а також для популяризації української культури у світі. "Адже молодь - це майбутнє України. І, навіть перебуваючи за межами країни, молодь таким способом може зберігати зв`язок з Батьківщиною, а також нести українську культуру в міжнародне співтовариство", вважають в діаспорі.

7 вересня посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що українській діаспорі «життєво необхідний» музично-розважальний телеканал для молоді. «Попит на такий продукт є. А ось каналу такого на сьогодні немає, є канали новинні, але вони не являють такого інтересу для широкого кола публіки», - сказав дипломат.