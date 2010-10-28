Литвин сподівається на 200-річчя Шевченка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що урочистості з нагоди 200-річчя з дня народження і 150-річчя з дня смерті Тараса Шевченка стануть новою яскравою сторінкою у відносинах між Україною і Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив на засіданні Ради Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, присвяченому питанням виконання постанови «Про заходи, присвячені 200-річчю з дня народження і 150-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка» у Санкт-Петербурзі.

«Зрозуміло і природно, що масштаби заходів, присвячених 200-річчю з дня його народження і 150-річчю з дня смерті, переростають і вже переросли рамки України. Це дати справді світового масштабу, осяяні одвічними і немеркнучими гуманістичними ідеями», - сказав він.

За словами українського спікера, з урахуванням резолюції 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Україні готується велика і різноманітна програма. Передусім, за словами В.ЛИТВИНА, йдеться про подальший розвиток Шевченківського національного заповідника у Каневі, зокрема створення музейної експозиції Будинку-музею поета, прискорення ремонтно-реставраційних робіт на його могилі. «Це місце є не тільки пам’ятником історії, але й вічним нагадуванням про те, що життя і діяльність Шевченка справляли і будуть справляти вплив на нові покоління», - зазначив керівник парламенту.

Ще одним важливим кроком В.ЛИТВИН назвав створення Міжнародного культурно-інформаційного центру «Шевченківський дім». «Крім того, що робиться і буде зроблено в Україні, - а згадані лише окремі найбільш великі позиції - передбачена широка і різноманітна програма, яку будуть реалізовувати наші дипломатичні представництва за кордоном за участю української діаспори і громадськості країн перебування», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що особливе значення цим урочистостям надає той факт, що вони проходитимуть під патронатом Президентів України і Російської Федерації. В.ЛИТВИН також висловив подяку «казахським і російським друзям, які зробили неймовірно величезну роботу, за те, що вони шанують пам’ять Великого Кобзаря як своєї рідної людини».

«Нашими спільними зусиллями ми робимо усе, аби ця подія набула міжнародного масштабу», - сказав керівник парламенту.