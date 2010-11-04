Україна і Росія підпишуть контракт на вивезення відходів ядерного палива

НАЕК «Енергоатом» і спеціалізовані російські підприємства підпишуть довгостроковий контракт на вивіз відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) із діючих українських АЕС до кінця цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«Базовий контракт ми готові підписати, і я думаю, на цьому тижні ми його підпишемо», - сказав він.

При цьому президент НАЕК зазначив, що необхідність у підписанні даного довгострокового контракту продиктована тим, що в Україні ще не введено в експлуатацію централізоване сховище ВЯП. Контрактом, зокрема, буде передбачено можливість вивезення ВЯП виключно за заявками української сторони по мірі виникнення такої необхідності. Також нова модель співпраці в цьому напрямку передбачатиме, що для кожної партії ВЯП укладатиметься окрема комерційна угода.

«Тому значення цього контракту виняткове в тому, щоб дати нам передишку до введення в експлуатацію ЦСВЯП (централізовані сховища відпрацьованого ядерного палива)”, - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Коментуючи питання, наскільки комфортними для України будуть цінові параметри в рамках довгострокового контракту, президент «Енергоатома» сказав: «Цінові параметри із вивезення ВЯП поки не врегульовано, врегульовано лише базові параметри. У нас не узгоджено питання щодо так званої соціально-екологічної надбавки».

У зв`язку з цим він додав, що НАЕК через уряд України вже звернулася до уряду Російської Федерації з проханням знизити соціально-екологічну надбавку до конкурентного рівня.

Довідка УНІАН. Послуги із вивезення й переробки ВЯП «Енергоатому» надають федеральні державні унітарні підприємства «Гірничо-хімічний комбінат» (Железногорськ, Росія) і «Маяк» (Челябінська область, Росія).

НАЕК "Енергоатом" експлуатує чотири українські АЕС із 15 ядерними реакторами сумарною потужністю понад 13 ГВт.

Україна перенесла введення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для Південно-Української, Рівненської та Хмельницької АЕС із 2010 року на 2012 рік.