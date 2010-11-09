Уряд затвердив критерії відбору стратегічних об'єктів

Кабінет міністрів України визначив критерії віднесення об`єктів державної власності до тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Про це йдеться в постанові КМУ від 3 листопада 2010 р. № 999, обнародуваному на урядовому сайті.

Як зазначається в постанові, до тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, мають бути віднесені:

1) підприємства паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують цілісність об`єднаної енергетичної системи України, зокрема, диспетчерське (технологічне) управління зазначеної системи, що експлуатують магістральні та міждержавні електричні мережі, атомні електростанції, гідроакумулюючі електростанції й гідроелектростанції (крім малих гідроелектростанцій), державне підприємство "Енергоринок", а також інші підприємства галузі, якщо частка їх продукції з основного виду діяльності на загальнодержавному ринку товару становить не менше 20%;

2) суб`єкти господарювання державного сектора економіки, що відповідають одному або кільком наступним критеріям: підприємства - суб`єкти природних монополій, що здійснюють діяльність на загальнодержавному ринку товару; підприємства, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товару, що має важливе соціально-економічне значення, перевищує 35%; підприємства, контроль діяльності яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв; підприємства, які забезпечують функціонування інфраструктури загальнодержавного значення, зокрема у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв`язку, залізничного, автомобільного, авіаційного і морського транспорту, магістральних газо- і нафтопроводів, магістрального трубопровідного транспорту, підземних нафто- і газосховищ; підприємства, що здійснюють видобуток і переробку корисних копалини загальнодержавного значення; підприємства, які становлять науково-технічний потенціал країни і є виконавцями загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень; підприємства авіаційної та ракетно-космічної промисловості; підприємства, що мають значну питому вагу (понад 0,5%) в обсягу вартості експорту товарів, робіт і послуг походженням з України; підприємства, середньоспискова чисельність штатних працівників яких перевищує 5 тис. чоловік; підприємства, які зараховуються в категорію великих платників податків за критеріями, затвердженими Державною податковою адміністрацією.

КМУ також доручив Міністерству економіки дати роз`яснення щодо застосування вказаних критеріїв і затвердити в місячний термін порядок подання і розгляду пропозицій з формування переліку стратегічних об`єктів. Уряд також зобов`язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені управляти об`єктами державної власності, подати в двомісячний термін Міністерству економіки пропозиції за кожним об`єктом з обгрунтуванням для ухвалення Кабінетом Міністрів України відповідного рішення.

Ця постанова також визнає такою, що втратила силу, постанову Кабінету міністрів України від 15 травня 2003 № 695 "Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави".