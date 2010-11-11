Янукович розкрив, які акції та на яку суму має

Президент Віктор Янукович володіє акціями на загальну суму 6567 гривень.

Про це в середу повідомляє його прес-служба.

У Януковича є 10,16 тисяч акцій ВАТ "Донецькавтотранс" загальною вартістю 2540 гривень. Президент отримав ці акції в 1996 році.

100 акцій загальною вартістю 1 тисяча гривень президент має в ВАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто". Ці акції він набув в 1994 році.

Ще 3027 акцій загальною вартістю 3027 гривень Янукович має в "Промінвестбанку". Акції були куплені в 1995 році.

В прес-службі зазначають, що "з моменту набуття прав власності на зазначені акції жодних операцій з ними не здійснювалось".

"У 2006 році, у відповідності до вимог закону "Про вибори народних депутатів України" належні Віктору Януковичу корпоративні права було передано в управління іншій особі", - зазначили в прес-службі президента.

Подаючи ці дані, "Українська правда" нагадує, що подала позов проти президента України в зв`язку з відмовою повідомити, засновником якого акціонерного товариства є Янукович.

Інтереси "Української правди" у справі представляє Інститут масової інформації.

Позовною вимогою "Української правди" є зобов`язати президента України Януковича надати повну назву емітента акцій, якими він володіє.

"Українська правда" двічі подавала інформаційний запит до адміністрації президента та самого президента щодо надання інформації про те, акціонером якого господарського товариства виступає президент Янукович.

Однак двічі "Українській правді" було відмовлено в наданні такої інформації.