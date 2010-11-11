У Гавані засідає міжурядова українсько-кубинська комісія

10 листопада в Гавані (Республіка Куба) розпочалося чергове Х засідання міжурядової українсько-кубинської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, що триватиме впродовж наступних двох днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, українську частину Комісії очолює віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ, кубинську - міністр зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій Родріго МАЛЬМІЄРКА.

Відповідно до програми перебування делегації України, впродовж 10-12 листопада передбачено зустрічі глави української делегації з головою Державної ради та Ради міністрів Куби Раулем КАСТРО, міністром закордонних справ Б.Родрігесом ПАРРІЛЬЯ, міністром охорони здоров’я Р. Моралесом ОХЕДА.

На порядку денному засідання Комісії також підписання двосторонніх документів та відвідання лікувально-оздоровчого центру “Тарара”, де проходять реабілітацію українські діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської та інших екологічних катастроф.

У рамках чергового засідання Комісії відбудуться також політичні консультації, в яких братимуть участь директор ІІ територіального департаменту МЗС України Ростислав ТРОНЕНКО та директор Департаменту Європи МЗС Куби Ернесто СЕНТІ. Відбудеться обмін думками щодо двостороннього та регіонального співробітництва, у сфері міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів у регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.