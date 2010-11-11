Західні ЗМІ звинувачують київських чиновників у рейдерстві

Рейдерське захоплення владою ХК «Київміськбуд» веде до масового відпливу інвестицій з України. Про це йдеться у статті «Бізнесмени-чиновники не залишають шансів іноземному бізнесу в Україні», опублікованій на британському інтернет-сайті 24dash.comі сайті Forbes.

Як зазначає автор статті, «нова влада, що прийшла в 2010 році в Україну після президентських виборів, продемонструвала українському і західному суспільству бажання контролювати найбільш прибуткові галузі економіки за будь-яку ціну. Деяким великим інвесторам вдалося домовитися з владою, як, наприклад, це відбулося з власником «Криворіжсталі» Лакшмі МІТАЛЛОМ. «Київміськбуду» ж домовитися не вдалося».

Видання нагадує, що київські чиновники на чолі з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ, «прикриваючись ім`ям Президента ЯНУКОВИЧА», заявили, що «Київміськбуд» має бути обов`язково повернений у комунальну власність.

Автор статті зазначає, що до 2009 року компанія «Київміськбуд», 80 відсотків акцій якої належали мерії Києва, «унаслідок неефективного менеджменту зазнавала збитків, і не могла прибутково працювати і сплачувати податки. Мерія Києва тричі безуспішно намагалася продати компанію, але жоден з аукціонів не залучив реальних учасників. Дорога будівельна компанія з початком світової кризи 2008 року, коли попит на житло впав удвічі, не була затребувана на ринку. І лише в 2009 році знайшлися іноземні інвестори, які повірили в Україну і мали сміливість ризикнути вкласти свої гроші в «Київміськбуд». Впродовж 2009 року почалася реструктуризація, реінжиніринг бізнес-процесів, упровадження сучасних методів управління, навчання персоналу. Всі ці заходи привели до того, що вже у вересні 2010 року рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» назвало «Київміськбуд» найбільш надійною будівельною компанією України». Унаслідок позитивних змін після приходу іноземних інвесторів вартість «Київміськбуду» зросла до 300-500 мільйонів доларів.

«Прибутковість і успіхи компанії на житловому ринку відіграли злий жарт з іноземними інвесторами «Київміськбуду», - пише автор. - У жовтні 2010 року чиновники Київської мерії почали вороже поглинання «Київміськбуду». Протизаконним чином були призначені збори акціонерів - заступник мера оголосив 5 жовтня «свої» збори, хоча компанія була продана з аукціону і вже не належала муніципалітету. На «віце-мерські» збори представників іноземних інвесторів і їхніх юристів з Baker&McKinsey взагалі не пустили. Столичний віце-мер, сидячи у порожньому залі, скасував продаж холдингу. Київські чиновники також задіяли бійців у камуфляжі і слідчих прокуратури. Починаючи з 6 жовтня, продовжуються суди».

«…Іноземним же інвесторам, які вже вклали десятки мільйонів доларів у компанію і пережили разом з нею складні часи, просто запропонували забратися геть… Останні ж ще плекають надію на те, що все закінчиться добре. Так, представник восьми інвестиційних компаній Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited Джон АПОКІДЕС в інтерв`ю газеті «Сегодня» висловив сподівання, що «чиновники не чинитимуть адміністративний тиск на «Київміськбуд». І найбільший у країні будівельний холдинг продовжить стабільно працювати в ім`я благополуччя інвесторів і виконання соціальних програм держави».

Проте, йдеться у статті, «українські чиновники поки не залишають ніякої надії інвесторам на компенсацію хоча б в один цент після рішення влади випровадити їх з України. Все виглядає, як просте рейдерське захоплення, команда міських чиновників прикривається рішеннями судів, при цьому вдаючи, що від них нічого не залежить… Українські суди, які не є незалежними, поки приймають сторону держави. 20 жовтня Господарський суд Києва визнав право власності на 80% акцій АТ "Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва».

Автор зазначає, що рішення суду першої інстанції ще не набуло чинності, а чиновники мерії, які намагаються захопити «Київміськбуд», вже заявили в пресі, що вони відібрали компанію в іноземних інвесторів і «передали її до рук городян».

Як наголошується, іноземні інвестори мають ще декілька можливостей добитися справедливості, зокрема, шляхом подачі апеляцій, касаційних скарг в українських судах різних інстанцій, і остаточно – позови до міжнародних судів.

«Одним із судів, які можуть винести справедливе рішення з даного питання, є Стокгольмський суд, який вже осоромив українську владу у випадку з «Укренерго», внаслідок чого держава повинна виплачувати власнику компанії величезну неустойку. Дуже висока вірогідність того, що у випадку з «Київміськбудом» українській державі також доведеться сплатити і неустойку в розмірах сотень мільйонів доларів. Поки ж дана ситуація веде до масового відпливу інвестицій з України. За 9 місяців 2010 року обсяг інвестицій в країну катастрофічно падає», - йдеться у статті.

У ній наводяться дані виконавчого директора незалежного Міжнародного фонду Блейзера Олега УСТЕНКА, який зазначає: «Непокоїть те, що збільшується обсяг прямих інвестицій, що виходять з України. … 700 мільйонів вийшли цього року, і вкладалися в економіки інших країн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року це було лише 100 мільйонів - зростання у 7 разів».