Експерти назвали головні проблеми, які заважають притоку інвестицій

Експерти вважають рейдерство однією з головних проблем, що заважають надходженню інвестицій в Україну.

Про це свідчать результати опитування експертів, проведеного Інститутом Горшеніна щодо того, наскільки проблема рейдерства в Україні впливає на інвестиційну привабливість країни, які дієві способи боротьби з рейдерством, а також наскільки громадськість і ЗМІ можуть впливати на вирішення таких корпоративних конфліктів як рейдерські атаки.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає рейдерство однією з головних проблем, що заважають надходженню інвестицій в Україну. «Випадки рейдерских атак на підприємства, що належать іноземним інвесторам, значно погіршують міжнародну репутацію України», - сказав експерт.

На його думку, рейдерство є показником слабкості правових структур у державі, недосконалого законодавства, високої частки тіньової економіки й слабкої захищеності прав власника. «Навіть прийнятий у 2008 році закон про акціонерні товариства не зняв цю проблему з порядку денного. Недавня судова реформа також не вирішила питання антирейдерської політики», - вважає В.КУЛИК.

Він також назвав ряд способів боротьби з рейдерством. «Перше - попередження рейдерської атаки, що передбачає ведення якісної, ефективної, а головне – законної діяльності. Адже будь-які сумнівні дії власників бізнесу, з погляду виконання законодавства, дають рейдерам підстави для дії. Друге – це «конкурентна розвідка», аналіз ризиків і погроз бізнесу та профілактика рейдерських атак. Третє – правильна робота зі ЗМІ», - сказав В.КУЛИК.

Разом із тим експерт зазначив, що на сьогоднішній день проблема рейдерства в громадській думці не сприймається як «зло». «Перш за все, це відбувається через низьку активність держави в питанні інформаційної політики щодо негативного впливу рейдерства на економіку», - вважає В.КУЛИК.

Віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО основними чинниками, що негативно впливають на інвестиційний клімат України, вважає неякісну законодавчу базу, високий рівень корупції та незацікавленість як влади, так і багатьох представників бізнесу, у встановленні нормального ділового клімату. «Багато з тих, хто причетний до підприємницької діяльності, ті, хто створює правила й стежить за їх виконанням, зацікавлені в тому, щоб ці правила були максимально складні, максимально нелогічні, а також мали можливість двояко трактуватися», - заявив експерт.

Він вважає, що рейдерство є лише наслідком ігнорування законів представниками влади, судової системи, правоохоронних органів і бізнесу. На думку В.БУТКА, громадськість і ЗМІ не грають якоїсь суттєвої ролі у вирішенні рейдерських конфліктів. «Оскільки в Україні добре навчилися маніпулювати громадською думкою, а багато представників влади різних політичних забарвлень добре навчилися її ігнорувати», - сказав В.БУТКО.

Директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО навпаки, вважає ЗМІ й громадськість найбільш ефективними способами боротьби з рейдерськими атаками. «Єдиним шляхом боротьби з рейдерством, який за 5 років нашої діяльності показав свою ефективність, є публічність: залучення громадськості й ЗМІ. Рейдерство – це прояв корупції, а корупційні схеми бояться світла. Коли грамотна команда юристів працює в зв`язці з грамотним інформаційним супроводом, можна досягти бажаних результатів. Інших способів, у нашій країні, на жаль, немає», - сказав А.СЕМИДІДЬКО.

Директор Інституту трансформації суспільства, професор Олег СОСКІН вважає, що сьогодні рейдерство в Україні виведено на загальнодержавний рівень. «На даний момент ми маємо не просто приклад рейдерства, а ми маємо рейдерство як інструмент побудови сімейного мафіозного клану, який контролюватиме повністю всю економіку України. Отже сюди іноземний капітал найближчим часом не прийде, для нього такі умови абсолютно неприйнятні», - сказав експерт.

На його думку, боротися з рейдерськими атаками можливо тільки через їх широке висвітлення в ЗМІ. «Вони бояться гласності, вони бояться витоку через інтернет, через ЗМІ, які вони не контролюють, інформації на верхні ешелони європейських країн і парламентаріїв ПАРЄ, Ради Європи і ОБСЄ. Їхні величезні статки і нерухомість знаходяться в банках Європейського Союзу (ЄС) і на території країн ЄС. Вони бояться, що буде введено заборону для них і членів їхніх сімей на в`їзд до ЄС», - сказав О.СОСКІН.