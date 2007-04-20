Черновецький: я побачив місто, і з кожним днем бачу його все краще

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє, що разом зі своєю командою зробить Київ містом, в якому зручно житиметься простій людині, яка буде впевнена в тому, що в будь-якій критичній ситуації влада допоможе їй всіма можливими способами.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з нагоди річниці призначення його головою Київської міської державної адміністрації.

“Минає рік як, я став міським головою Києва. Я вдячний вам за те, що ви довірили мені керувати містом”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, “відколи я став мером, багато що в моєму світогляді змінилося. Я побачив місто, і з кожним днем бачу його все краще. Все чіткіше бачу його проблеми й розумію, які серйозні завдання довелося і доведеться вирішувати столичній владі”.

Говорячи про результати своєї роботи, мер, зокрема, зазначив, що було придбано 129 одиниць транспортного складу, створено майже 83 тис. нових робочих місць.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він набрав у свою команду “нових людей із совістю та честю, талановитих і тямущих. Вони молоді, але швидко навчилися працювати, думаючи не про себе, а про проблеми міста”. “Ми зламали стереотип того, що при владі перебувають чиновники, у яких повністю відсутня яка-небудь увага до інтересів простих людей”, - додав мер.

“Коли я став главою Києва, деякий стан речей потребував негайного втручання, радикальних змін, щоб примусити міське господарство і апарат працювати на інтереси міста. Багато кому не сподобалися ці зміни, але час довів їх ефективність”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, київській владі вдалося підвищити надходження до міського бюджету, що дозволило місту витрачати більше коштів на соціальні програми. “Ми виділили майже півмільярда гривень для постійної щомісячної допомоги тим, хто потребує поліпшення якості життя. Тобто, в Києві вперше в історії України в бідних з’явилася фактично друга зарплата”, - відзначив він.

Мер визнає, що не всі реформи проходять легко, але вони необхідні заради стабільного розвитку Києва. “Є ще багато починань, якими я пишаюся, і які обов’язково будуть впроваджені не тільки в Києві, а й по всій Україні”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він запевняє, що “моя господарська-адміністративна діяльність цього року вже матиме абсолютно чіткі контури у вигляді відкриття різних соціальних об`єктів. Я розумію і відчуваю, чого саме чекають від мене кияни”.

Але, підкреслив мер, звертаючись до киян, “для реалізації всього цього, в першу чергу, мені потрібна ваша підтримка”. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що сприймає і пропозицію, і критику. “Я такий самий киянин, як і ви. Живу з вами спільними проблемами і розумію, наскільки важливо, аби вони були вирішені. Сподіваюся і в подальшому на вашу підтримку”, йдеться у звернення міського голови.