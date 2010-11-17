Газпром: Північний і Південний потік віддзеркалюють інтереси Росії і ЄС

ВАТ «Газпром» розглядає можливість додаткових поставок російського газу до Франції газопроводом «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і заступника голови правління, віце-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СІРЕЛЛІ.

«Сторони обговорили питання взаємодії компаній в енергетичній сфері, зокрема, перспективи додаткових постачань російського газу до Франції газопроводом «Північний потік», - говориться в повідомленні.

Учасники зустрічі зійшлися в думці, що зміцнення довгострокового партнерства між «Газпромом» і GDF SUEZ сприятиме підвищенню безпеки газопостачання споживачів європейських держав.

«Успіхи в реалізації нових інфраструктурних проектів, таких як «Північний» і «Південний потік», є віддзеркаленням взаємних інтересів Росії та Європейського Союзу в енергетичній сфері. Нашим європейським партнерам очевидно, що існуючих транспортних потужностей вже недостатньо для задоволення попиту на газ в довгостроковій перспективі. Впевнений, що наша співпраця з французькими компаніями є одним з ключових чинників у вирішення завдання з забезпечення зростаючих потреб Європи в природному газі», - зазначив О.МІЛЛЕР.