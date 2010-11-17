Україна відвантажила в США перший ступінь ракети TAURUS-II, повідомили РосБізнесКонсалтингу в державному конструкторському бюро "Південне" (м. Дніпропетровськ).

"Складання основної конструкції першого ступеня ракети-носія завершене на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова (Дніпропетровськ). Вантаж відбув з порту Октябрськ Миколаївської області на космодром Воллопс", - зазначили в компанії. Розпочалася підготовка до виготовлення другого зразка ступеня.

КБ "Південне" випустило в 2007 році ескізний проект першого ступеня, в 2008-му захистило його. Контракт з Південмашем на виготовлення ступеня укладений в 2008-му. За 15 місяців проведені роботи від розкроювання матеріалу до готового виробу.

Проект реалізує американська корпорація Orbital Sciences. Нова ракета має два ступені. Вона зможе виводити близько 7 т вантажу на низькі орбіти. Перший старт планувався на 2010 рік з космодрому на острові Воллопс у Віргінії, але перенесений на 2011-й. Ракета виготовляється за контрактом з NASA і призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію. Планується здійснити вісім пусків вартістю 1,9 млрд дол.