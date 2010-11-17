17 листопада відзначається Міжнародний день студентів. Згідно з одними даними, він був установлений в 1941 р. в Лондоні на міжнародній зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму. Інші джереластверджують, що в 1946 році в Празі. Дата встановлена в пам`ять про чеських студентів - героїв Опору.

28 жовтня 1939 р. в окупованій фашистами Чехословакії празькі студенти і їх викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави (28.10.1918). Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян Обплетал.

Похорони Яна Опеітала 15 листопада 1939 р. знову переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були заарештовані. 17 листопада гестапівці і есесівці рано вранці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір Заксенхаузена. Дев`ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в`язниці в празькому районі Рузіні. За наказом Гітлера всі чеські вищі учбові заклади були закриті до кінця війни.

Сьогодні Міжнародний день студентів є символічним об`єднанням студентів усіх факультетів і всіх учбових закладів. Проведенню Міжнародного дня студентів передує міжнародний студентський тиждень боротьби за мир і дружбу (10-17 листопада).