Автопробіг на підтримку ЄВРО-2012: Донецьк – Варшава - Київ за 7 днів (прес-конференція)

18 листопада о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик,4) відбудеться прес-конференція організаторів автопробігу «ЄВРО-2012 – буде!».

10 українських автомобілістів проїдуть маршрутом Донецьк – Варшава - Київ за 7 днів. У такий спосіб організатори акції хочуть привернути увагу до України та Польщі, сприяти популяризації країн, що приймають чемпіонат, а також налагодити безпосереднє спілкування між українцями та поляками.

Учасники прес-конференції: голова оргкомітету автопробігу «ЄВРО-2012-буде!» Денис ПАНЧЕНКО, президент представництва «Міжнародної ліги захисту людської гідності і безпеки» в Україні Олександр АМЕЛЬЧАКОВ, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, голова «Національної Польської Ліги захисту людської гідності та безпеки», кандидат у мери міста Варшава (Польща) Петр СКУЛЬСКІ.

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