На заправках подорожчає бензин А-95?

Роздрібна вартість бензину А-95 в Україні в найближчі два-три тижні може збільшитися на 30-40 коп. – до 8,30 грн./літр.

Такий прогноз озвучив директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій КУЮН, сьогодні на прес-конференції в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Таке зростання пов`язане із забороною безмитного імпорту пального – тепер до структури вартості нафтопродуктів повернеться податкова складова, що призведе до їх подорожчання на заправках», – уточнив експерт.

Нагадаємо, з початку листопада вартість бензину А-95 на українських заправках впритул наблизилася, а на деяких кримських станціях уже й встановилася, до рівня 8 грн/літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.