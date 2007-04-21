Захоплення заручниці в Космічному центрі NASA

Чоловік, що влаштував у п`ятницю стрілянину в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х`юстоні, працював на аерокосмічне агентство 12 років і був добре знайомий з убитим ним заручником, повідомляє AP.

"Донедавна він був добрим працівником", - відгукнувся про нього керівник Центру Майкл Коутс (Michael Coates).

60-річний Вільям Філліпс (William Phillips), електротехнік компанії Jacobs Engineering, зміг проникнути до будинку 44 корпуса, що посилено охороняється, з револьвером, і кілька разів вистрілив, убивши пострілом в груди свого колегу Девіда Беверлі (David Beverly). Після цього він узяв в заручниці ще одну співробітницю NASA Френ Креншоу (Fran Crenshaw) і забарикадувався в одному з приміщень на другому поверсі.

Співробітники поліції, які оточили будинок, спробували ввійти до контакту із злочинцем, проте в приміщенні пролунав ще один постріл - Філіпс застрелився. Френ Креншоу поліцейські знайшли примотаною клейкою стрічкою до стільця. Її доставили до лікарні для обстеження, після чого відпустили додому.

Обидва заручники Філіпса мали з ним однакову спеціальність електротехніка і взаємодіяли з ним по роботі. За словами Коутса, можливо, вони навіть снідали разом в день події. Як припускає поліція, між Філіппсом і Беверлі з якоїсь причини сталася сварка. Загиблий нещодавно відзначив 25 років роботи в NASA.

На місце події прибув шеф NASA Майкл Гріффін (Michael Griffin). Президента США Джорджа Буша впродовж п`ятниці інформували про події в Х`юстоні. Як заявили AFP представники Білого дому, глава держави висловив глибокі співчуття з приводу смерті співробітника агентства і повідомив, що "молитиметься за членів сім`ї і колег загиблого".

Лента.ру