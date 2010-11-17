У Зарваниці до 2012 року збудують туристично-паломницький центр

На Тернопільщині у Зарваниці до 2012 року планують збудувати туристично-паломницький центр. Про це повідомив під час сьогоднішньої наради у селі Зарваниця Теребовлянського району голова Тернопільської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, до складу центру увійдуть 4-зірковий готель на 200 осіб, 2-зірковий готель на 300 осіб та спортивно-оздоровчий комплекс із спортзалом для всіх ігрових видів спорту з глядацькими трибунами на 1,5 тис. місць, плавальним басейном на шість доріжок довжиною 25 м на першому поверсі та оздоровчо-реабілітаційним приміщенням на другому поверсі.

Як зазначив М.ЦИМБАЛЮК, місце для спорудженнгя комплексу обрано не випадково. «Зарваниця, відома своїм цілющим джерелом та появою біля нього у ХІІІ столітті Чудотворної ікони Богородиці, є однією з найбільших святинь Української греко-католицької церкви. Зарваницький Марійський духовний центр віднесено до переліку 20 найвизначніших місць католицького світу, пов’язаних з явленням Богоматері. Сьогодні це потужний паломницький осередок, який приймає численні групи прочан з України та з-за її меж», – зауважив М.ЦИМБАЛЮК.

Він додав, що реалізація в Зарваниці такого проекту дозволить створити належні умови для перебування туристів-паломників та активізувати використання рекреаційних потужностей області в рамках проведення на базі новозбудованого комплексу науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, асамблей та спортивних змагань, зокрема, міжнародного рівня.

Загальна площа готельного комплексу складе 15 тис. кв. м, спортивно-оздоровчого комплексу – 7 тис. кв. м.

Проектом передбачено також будівництво майданчиків під відкритим небом для гри в волейбол, баскетбол, великий теніс, міні-футбол.

Поруч буде збудовано автостоянки для легкових автомобілів та туристичних автобусів.