Конституційний суд продовжив розгляд справи щодо розпуску ВР

Сьогодні Конституційний Суд продовжив розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засіданні суду розпочалося о 10.00, за присутності 17 із 18 суддів КСУ (відсутній суддя Віктор ШИШКІН, за яких підстав, головуючий у судовому процесі не пояснив). Втім, оскільки є кворум суддів, розгляд справи продовжено.

Наразі зі своїми поясненням у судовому процесі виступає представник від Верховної Ради України депутат Ярослав МЕНДУСЬ (фракція СПУ). На початку свого виступу він звернувся до суду з проханням надати свої пояснення у письмовому вигляді.

Крім того, у залі судового засідання відсутній один із підписантів подання, народний депутат Юрій МИРОШНИЧЕНКО, який, як стало відомо, перебуває у лікарні.

Із запізненням до залу судового засідання має прибути представник Президента у Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ.

Водночас, біля приміщення КС перебуває до 5 тис. прихильників як коаліції, так і опозиції. Порушень громадського порядку біля КСУ наразі не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати