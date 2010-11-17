У Луцьку відкрили Центр ділового студента

У Луцьку сьогодні урочисто відкрили Центр ділового студента. Він функціонуватиме на базі Луцького національного технічного університету. Участь у відкритті взяв голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Як зазначено в повідомленні, цей підрозділ навчального закладу покликаний сприяти працевлаштуванню студентів, формувати у них практичні навички пошуку роботи в умовах ринкової економіки. Серед основних завдань Центру - проведення постійного аналізу попиту на ринку праці фахівців, яких готує навчальний заклад, налагодження співпраці з обласною службою зайнятості, потенційними роботодавцями для випускників та студентів, інформування випускників і студентів про вакантні місця, що відповідають їх фаховій підготовці тощо.

Як зазначив під час відкриття Б.КЛІМЧУК, основним принципом роботи Центру буде надання майбутнім працівникам максимально об`єктивної інформації, яка існує на ринку праці Волині, "дати молоді шанс заявити про себе".

"Якщо Центр ділового студента допоможе працевлаштуватись хоча б одному зі ста студентів - то він виконає свою функцію", - зауважив він.

Б.КЛІМЧУК також зазначив, що це перший такий Центр ділового студента в Луцьку та області загалом. Проте, вже в недалекому майбутньому, планується відкриття таких Центрів у регіоні на базі інших навчальних закладів.