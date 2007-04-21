Мороз підготував меморандум примирення

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підготував проект «своєрідного меморандуму примирення і порозуміння» для учасників політичного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав на Всеукраїнській конференції Союзу жінок України «За майбутнє дітей».

За його словами, в цьому проекті меморандуму передбачено, що, зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відміняє свій указ про достроковий розпуск парламенту, а Верховна Рада відміняє свої постанови, які стосуються даного указу.

О.МОРОЗ зазначив, що “після того сідаємо і домовляємося про те, що хвилює кожну із політичних сторін”. За його словами, якщо йдеться про те, що Президент України виступає проти створення коаліції із залученням окремих народних депутатів із інших фракцій, то про це можна домовлятися, тим більше, що відповідне рішення парламент уже прийняв.

У той же час, О.МОРОЗ нагадав В.ЮЩЕНКУ, що коли підписувалась угода про створення помаранчевої коаліції, то в ній був пункт про індивідуальне членство народних депутатів. За його словами, тоді «ця ідея підтримувалася В.ЮЩЕНКОМ, а особливо Юлією ТИМОШЕНКО, яка говорила, що таким чином буде розвалено фракцію Партії регіонів ». «А тепер виявляється, що це загроза для суверенітету держави», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, норма про імперативний мандат суперечить європейським цінностям, і її немає в жодній демократичній країні. Він висловив переконання, що Конституційний Суд відмінить норму про імперативний мандат згодом.

Він також нагадав, що на сьогодні в парламенті є законопроект (йдеться про законопроект Сергія ГОЛОВАТОГО – УНІАН), яким передбачається вилучити із законодавчих актів норму, яка стосується імперативного мандату для депутатів місцевих органів влади.