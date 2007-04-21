5 мільйонів українців за кордоном заробляють чверть ВВП країни

Щорічно в Україну від працюючих за кордоном українців надходить 21,3 млрд. доларів, що відповідає майже чверті ВВП країни і значно перевищує обсяги надходжень сукупних іноземних інвестицій в Україну.

Про це повідомляється в статті помічника заступника голови Національного банку України, кандидат економічних наук Андрія ГАЙДУЦЬКОГО, яку опублікувала газета “Дзеркало тижня” (№ 15 (644) 21 - 27 квітня 2007).

За його інформацією, за кордоном працює близько 4,93 млн. українців. Згідно з розрахунками, які провів А.ГАЙДУЦЬКИЙ, звичайний мігрант переводить в Україну 360 доларів на місяць.

Як зазначається в матеріалі, в Україні за роки незалежності не було проведено жодних серйозних досліджень щодо обсягів і масштабів надходження міграційного капіталу з-за кордону. А статистичні дані, оцінки окремих фахівців, українських і міжнародних організацій є досить відмінними та базуються на неповних даних. Наприклад, Світовий банк, який щороку публікує дані про трансферти міграційного капіталу між країнами світу, приписує Україні лише 595 млн. дол. надходжень грошових переказів у 2006 р.

Дещо вищі оцінки дає Національний банк України. За цими даними, протягом 2000-2006 років обсяги міграційного капіталу, що надійшов в Україну через банківську систему, зросли у 2,2 раза і перевищили в 2006-му 2 млрд. дол. Найбільші темпи зростання спостерігалися саме у 2006 р. (на 30%), що зумовлено більшою лібералізацією ринку грошових переказів і зниженням цін на послуги з переказу коштів. Ще близько 1 млрд. дол. надійшло через спеціалізовані системи грошових переказів (Western Union, MoneyGram тощо).

За оцінкою фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, мігранти заробляють 4,7-7,5 млрд. дол. на рік. При цьому дослідники додають, що немає інформації, скільки доходу мігранти залишають, а скільки надсилають на батьківщину. За їхніми припущеннями, в Україну надходить близько половини цих коштів, тобто 2,5-3,5 млрд. дол.

Великі розходження в оцінках обсягів надходження міграційного капіталу, на думку А.ГАЙДУЦЬКОГО, зумовлені відсутністю державної політики в цій сфері, непрозорістю схем переказу коштів, а також обмеженнями валютного законодавства України, що забороняє громадянам відкривати рахунки за кордоном.