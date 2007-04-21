Луценко: теоретично існує можливість збереження нинішньої ВР

Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що теоретично існує можливість збереження нинішнього парламенту.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю радіо “Свобода”.

Відповідаючи на запитання про його подальші кроки, якщо Президент домовиться з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Якщо він домовиться по темі дострокових виборів, то я буду вітати рішення пана Президента і пана Прем’єра”.

За його словами, він буде радикально проти, "якщо буде йтися про збереження нинішнього парламенту, та ще й про, не дай Бог, створення широкої коаліції "НУ" і Партії регіонів". "Теоретично така можливість є. Не тільки ідеї, але й їхні носії також існують", - зазначив він. Ю.Луценко вважає: “Класичне поняття “любі друзі” сьогодні, наприклад, ще до сих пір не прийняло рішення про складання з себе депутатських повноважень. Як, між іншим, і “любі мої” у фракції БЮТ. Є люди, для яких цей білет в депутатство є білетом майбутнього, вони знають, що вони іншого не отримають, і вони чіпляються за будь-які можливості залишитися при владі, а ще бажаніше - наростити свої посади”. Він також не виключає, що “вони будуть впливати на Президента для цього негативного сценарію”. “Але ще раз кажу, що якщо так буде, то буду в радикальній опозиції. Мені до цього не привикати, не перший раз”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Але вірю в інше. От я свято вірю, бо з Президентом, на щастя, зустрічаюся зараз набагато частіше, ніж коли був міністром МВС...”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

“На цей момент можу сказати так. Звичайно, я маю також багато і запитань, і розчарувань у діяльності пана Президента, знаю про величезні перемоги і досягнення, яку ця діяльність також принесла Україні. Але на цей момент, момент повної кульмінації реваншу неокучмістів, я переконаний, що на задній план відходять плюси і мінуси персональної людини В.А.Ющенка, головним стає те, що це символ українства, яке перемогло брехню і фальсифікацію, і насилля в 2004 році. Він сьогодні єдиний об’єднуючий символ тих, хто вважає себе вільними громадянами вільної країни”, - підкреслив лідер “Народної самооборони”.