СБУ затримала виконавців убивства Курочкіна

Служба безпеки України затримала виконавців убивства російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Про це в ефірі “5 каналу” повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ затримала в Дніпропетровську виконавців убивства Курочкіна», - зокрема, сказав він, уточнивши, що йдеться про двох осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену щодо російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний і поранений співробітник конвою.