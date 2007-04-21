СБУ затримала виконавців убивства Курочкіна
15:23, 21 квітня 2007Суспільство
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Про це повідомив в.о. голови Служби
Служба безпеки України затримала виконавців убивства російського бізнесмена Максима Курочкіна.
Про це в ефірі “5 каналу” повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«СБУ затримала в Дніпропетровську виконавців убивства Курочкіна», - зокрема, сказав він, уточнивши, що йдеться про двох осіб.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену щодо російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний і поранений співробітник конвою.
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