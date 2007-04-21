До України прибув корвет ВМС Франції (фото)

До України сьогодні з візитом перебув корвет військово-морських сил Франції „Командан Буан” (Commandant Bouan).

Як передає кореспондент УНІАН, французькі моряки вже відвідали командування українського флоту в Севастополі, де мали протокольну зустріч.

За даними прес-центру командування ВМС України, згідно з програмою візиту, моряки корвету ознайомляться з історичними місцями міста, зокрема, оглянуть експозицію музею „Панорама оборони Севастополя в 1854-1855” та покладуть вінки і квіти до Меморіалу загиблим французьким воїнам. В заходах також братимуть участь посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН, аташе з питань оборони при Посольстві Франції в Україні капітан 2 рангу Жерар МАЛЕЖАК. На борту французького корабля відбудеться офіційний прийом представників командування ВМС України від імені командувача Середземноморської зони ВМС Франції віце-адмірала Жана ТАНДОНЕ.