Грабіжник виніс золото з ювелірної крамниці

Працівники міліції затримали 26-річного чоловіка, який серед білого дня пограбував ювелірну крамницю в місті Охтирка Сумської області: грабіжник викрав золоті вироби на суму 65 тисяч 400 гривень.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю Охтирського міського відділу УМВС України в Сумській області, для розшуку грабіжника було мобілізовано весь особовий склад міськвідділу, проведено подвірний обхід, відпрацьовано продавців та скупників золотих виробів, але це не дало ніякого результату. Пізніше була отримана оперативна інформація, при перевірці якої вдалося встановити особу підозрюваного. В результаті його затримали у Харкові.

Під час обшуку у нього вдома, правоохоронці вилучили чотири золотих ланцюжка. Решту награбованого він встиг здати до ломбарду.

Попереднє слідство встановило, що підозрюваний вже довгий час мешкає у Харкові, а в Охтирці живе його матір. То ж пограбування він вирішив вчинити саме в цьому місті. Прийшовши до ювелірного магазину, він дочекався, щоб всі покупці вийшли. Потім попросив продавщиця показати ланцюжок. Коли та відчинила вітрину з золотими виробами, грабіжник швидко дістав газовий балончик та бризнув їй в обличчя. Зловмисник вихопив з вітрини всі золоті ланцюжки, що там були, та вибіг на вулицю. Коли продавщиця натиснула кнопку тривоги, то було вже пізно: грабіжник сів у таксі, яке заздалегідь викликав, і зник у невідомому напрямку.

Він пояснив свої злочинні дії скрутним матеріальним становищем.

Як з’ясувалося, чоловік вже мав проблеми із законом і був судимий за вчинення грабежу та шахрайства: востаннє раз він звільнився з місць позбавлення волі у 2007 році.

Цього разу він звинувачується за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України («грабіж у значних розмірах»), за якою передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.