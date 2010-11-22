Відбувся Міжнародний фестиваль «Кролевецькі рушники»

На Сумщині завершився XVI Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники».

Як повідомили УНІАН в управлінні культури та туризму Сумської облдержадміністрації, в рамках фестивалю відбулася низка мистецьких акцій.

Так, учасники заходу мали змогу зустрітися з відомими українськими письменниками, поетами, співаками, майстрами промислів з Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Донецька, Тернопільської, Сумської областей та країн зарубіжжя - Молдови, Білорусі, Грузії, Росії, Болгарії, Нідерландів, Китаю, Німеччини.

Також відбулися міжнародний пісенний конкурс «Мелодії вічності», презентація виставки робіт майстрів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтв «Обереги дому, обереги долі», короваїв – «Хліб на рушнику», представлених територіальними громадами, підприємствами міста, вернісаж художників України «Мальовничими стежками».

Під гаслом «Салют фестивалю!» пройшов концерт провідних українських та зарубіжних митців мистецтв, переможців міжнародного конкурсу пісенної творчості «Мелодії вічності».

Завершився фестиваль у неділю гала-концертом за участю кращих майстрів мистецтв та художніх колективів «Рушникова душа України».