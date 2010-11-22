У наметовому містечку на Майдані сформовано охорону

У наметовому містечку на Майдані Незалежності у Києві на ніч залишилося до 300 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, решту людей організатори акції попросили за бажанням або залишитися, або прийти завтра вранці.

Зараз служба охорони, сформована з учасників акції, оточила наметове містечко, розбите біля стели Незалежності.

Також із центральної частини міста від’їхали автобуси з правоохоронцями, за виключенням 2-3-х, в яких, про всяк випадок перебувають бійці спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти нового Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Сьогодні в мітингу взяли участь кілька тисяч осіб.