Лубченко розказав Ющенку про тиск на журналістів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні зустрівся з головою Національної спілки журналістів Ігорем ЛУБЧЕНКОМ, якого на з’їзді журналістів наприкінці минулого тижня обрали на цю посаду на третій термін.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході зустрічі голова НСЖУ поінформував Президента про актуальні питання життєдіяльності ЗМІ. Співрозмовники обмінялися оцінками щодо процесу роздержавлення преси.

Також під час зустрічі керівник НСЖУ подякував В.ЮЩЕНКУ за ті зусилля, які Президент особисто докладає для утвердження свободи слова. Водночас, як зауважив І.ЛУБЧЕНКО, у регіонах керівники місцевої влади і далі нерідко вдаються до тиску на журналістів, втручаються в діяльність редакцій. Відтак, тема відносин влади і преси була серед ключових на журналістському з’їзді, зазначив він.

З приводу порушених на журналістському з’їзді проблем, вирішення яких потребує участі державних органів, Президент дав відповідні доручення. Він також сказав, що надішле спеціальне звернення до керівників місцевої влади щодо запобігання проявам адміністраторського тиску на журналістські колективи.