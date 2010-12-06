Литвин офіційно відвідує В’єтнам і Корею

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 5-10 грудня відвідає з офіційним візитом Соціалістичну Республіку В’єтнам та Республіку Корея.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Верховної Ради, відповідно до програми візиту до Соціалістичної Республіки В’єтнам, В.ЛИТВИН зустрінеться з Президентом СРВ НГУЄН Мінь Чієтом, з прем’єр-міністром СРВ НГУЄН Тан Зунгом та з президентом Національних Зборів СРВ НГУЄН Фу Чонгом.

В.ЛИТВИН виступить перед студентами і викладачами В’єтнамського Національного Університету, а також проведе зустріч з керівництвом університету та колишніми студентами українських вищих навчальних закладів.

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Відповідно до програми візиту до Республіки Корея, голова Верховної Ради зустрінеться з прем’єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком і зі спікером Національної Асамблеї Республіки Корея ПАК Хі Те, а також виступить перед професорсько-викладацьким складом та студентами Корейського університету іноземних досліджень «Ханкук».