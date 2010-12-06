Наступного року розпочнуть ремонт аварійних балконів

Управління житлового господарства мерії Херсона при формуванні титульних списків капітального ремонту житлового фонду міста на 2011 рік передбачить фінансування реконструкції балконів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, у місті налічується 297 аварійних балконів. Більшість із них знаходяться в будинках, розташованих у центрі міста й у Таврійському мікрорайоні.

Для запобігання аварійним ситуаціям і нещасним випадкам, ЖЕКи міста захищають місця на прибудинковій території, над якими нависають аварійні балкони. Також представники ЖЕКів проводять роз`яснювальну роботу серед жителів із проханням обмежити користування аварійними балконами до їх ремонту.