Як розпізнати кращу новорічну вітрину?

У Сумах оголошено міський конкурс на краще підприємство торгівлі, ресторанного господарства та побуту з підготовки до Новорічних і Різдвяних свят. Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, відповідне розпорядження підписав міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

Конкурс планують провести з 20 грудня до 19 січня. Він пройде в трьох номінаціях: «Краще підприємство торгівлі з підготовки до Новорічних і Різдвяних свят», «Краще підприємство ресторанного господарства з підготовки до Новорічних і Різдвяних свят», «Краще підприємство побутового обслуговування населення з підготовки до Новорічних і Різдвяних свят».

При визначенні переможців враховуватиметься декілька критеріїв: оформлення внутрішніх приміщень і фасадів, прилеглої території, передноворічні акції, святкова реклама тощо. Крім того, до уваги братиметься й участь підприємств у громадському житті міста.

Переможців конкурсу буде нагороджено грамотами міського голови та цінними подарунками.