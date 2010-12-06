У Криму пасажирський автобус врізався в авто: є постраждалі

Автобус із 17 пасажирами врізався в легковий автомобіль і електроопору поблизу Алушти в Криму, внаслідок чого дві жінки дістали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління ДАІ, 5 грудня Mercedes, який рухався за маршрутом «Симферополь-Алушта-Ялта», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з ВАЗ-111940. Після цього автобус виїхав за межі проїжджої частини і наїхав на електроопору.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня автобус Temsa з 15 пасажирами з`їхав у кювет в районі Судака, за припущенням, через технічну несправність - шість людей одержали травми.

30 листопада автобус ГАЗ з 9 пасажирами врізався в позадорожник у районі Керчі - загинув водій джипу, двох пасажирів автобуса травмовано.