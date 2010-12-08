Янукович їде у Волинську область

06:24, 08 грудня 2010
Суспільство
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(програма робочого візиту)

8 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Волинську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, передбачається, що в рамках візиту глава держави візьме участь у відкритті корпусу обласної лікарні.

Також В.ЯНУКОВИЧ вручить інвалідам Великої Вітчизняної війни ключі від автомобілів.

Крім того, запланована участь Президента у розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ.

 

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