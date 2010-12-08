Янукович їде у Волинську область
06:24, 08 грудня 2010Суспільство
1581 0
(програма робочого візиту)
8 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Волинську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, передбачається, що в рамках візиту глава держави візьме участь у відкритті корпусу обласної лікарні.
Також В.ЯНУКОВИЧ вручить інвалідам Великої Вітчизняної війни ключі від автомобілів.
Крім того, запланована участь Президента у розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter