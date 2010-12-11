Німеччина і Франція відкинули ідею єдиних європейських бондів

Німеччина та Франція, як і раніше, відкидають ідею запровадження єдиних європейських бондів, пропонуючи натомість країнам Європейського союзу вести більш узгоджену економічну, бюджетну і податкову політику. З такою заявою після закінчення зустрічі у Фрейбурзі виступили канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі, передає Deutsche Welle.

"Ми напередодні глибокої кризи", - наголосив Н.Саркозі. За його словами, Берлін і Париж не ставлять під сумнів існування євро, оскільки "у єдиної європейської валюти немає альтернативи". "Ми цілком підтримуємо євро і зробимо все, щоб захистити його", - пообіцяв президент Франції.

У свою чергу А.Меркель висловилася за гармонізацію податкових систем Німеччини і Франції, спрямовану на підвищення конкурентоспроможності обох країн. "Необхідно уникнути ситуації, коли одна країна пішла б зовсім іншим шляхом, ніж інші, наприклад у вирішенні питання про податок на додану вартість", - сказала канцлер.

Обидва політики відкинули критику, висловлену щодо Німеччини головою Єврогрупи Жаном-Клодом Юнкером, який звинуватив канцлера ФРН в "неєвропейській поведінці" після того, як А.Меркель відхилила висунуту ним ідею запровадження євробондів. У зв`язку з цим Н.Саркозі нагадав, що Німеччина найбільший платник внесків до бюджету ЄС.