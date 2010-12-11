Янукович: дефіцит Пенсійного фонду скорочуватиметься

Дефіцит Пенсійного фонду України скорочуватиметься за рахунок вдосконалення системи державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив учора в Москві після завершення засідання Ради глав держав СНД.

«Як скоротити дефіцит Пенсійного фонду? Будемо скорочувати за рахунок вдосконалення системи державного управління», - сказав він.

Президент підкреслив, що треба вивільнити державні фінанси, щоб спрямувати їх людей, яким живеться найважче.

Водночас глава держави зауважив, що пенсійна реформа ще попереду.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що потрібно оптимізувати чисельність державного апарату. Зокрема, за його словами, що на початку 1990-х років у Кабінеті міністрів України працювало 450-500 осіб, а на сьогодні вже близько 1200 осіб. Водночас, він підкреслив, що при цьому не покращилось державне управління і державний менеджмент.

Крім того, Президент переконаний, що велика кількість чиновників і дублювання функцій перешкоджає ефективній роботі.